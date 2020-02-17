المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة المقاولون بكأس مصر

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم مرانه الأساسي، استعدادًا لمباراته أمام المقاولون العرب، بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد السويس الجديد.

وقبيل بدء المران الذي استمر لقرابة

90 دقيقة ، حرص ايهاب جلال المدير الفني للفريق على الاجتماع بلاعبيه مؤكدا أهمية التركيز التام في مباراة المقاولون العرب المقبلة وذلك من أجل تحقيق الفوز والذي يصعد بالفريق إلى دور الثمانية لملاقاة الاتحاد السكندري.

وشهد المران تركيزا من الجهاز الفني على النواحي الخططية والتكتيكية لملاقاة فريق المقاولون العرب.

واختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت تنافسا من جميع اللاعبين من أجل الدخول في قائمة المباراة، التي سيتم الإعلان عنها غدا الثلاثاء قبيل سفر الفريق إلى العين السخنة للإقامة بأحد فنادقها حتى موعد المباراة.