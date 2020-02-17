شاهد.. جماهير الترسانة تهاجم مجلس إدارة النادي بعد الخسارة امام شبين

شنت جماهير الترسانة أحد اندية القسم الثاني بمجموعة القاهرة والقناة هجوماً علي مجلس إدارة النادي برئاسة طارق سعيد حسانين عقب الخسارة من جمهورية شبين عصر اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر دوري القسمالثاني.
الترسانة يواصل نزيف النقاط أمام جمهورية شبين في دوري القسم الثاني حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين الفوز على نظيره الترسانة بهدفين مقابل هدف.
وهاجم جماهير الشواكيش مجلس إدارة النادي بسبب نزيف النقاط وتعرضة للهبوط لدوري الدرجة الثالثة.
ويتجمد رصيد الترسانة عند النقطة 14 محتلا المركز الحادي عشر اي المركز قبل الأخير في مجموعة القاهرة وخاض الترسانة 15 مباراة حقق الفوز في 3 وتعادل في 5 وتلقي الهزيمة في 7 مباريات مما اثار غضب الجماهير.
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