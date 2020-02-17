شاهد.. استقبال جماهيري حافل لبعثة الأهلي في الإمارات استعداداً لمباراة السوبر

حرصت أعداد كبيرة من جماهير النادي الأهلي بالإمارات على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم، فور وصولها إلى مطار أبو ظبي لخوض مباراةالسوبر المصري.
وتجمعت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية ومشجعي النادي في مطار أبو ظبي، حاملين أعلامالنادي لتشجيع اللاعبين ودعمهم، وهتفوا للأهلي مطالبين بالفوز بكأس البطولة.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، على لقب السوبر المصري.
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