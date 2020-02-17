أرقام محمد صلاح القياسية تدعم ليفربول قبل مواجهة اتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي والذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح ،مع نظيره أتليتكو مدريد غدا الثلاثاء علي ملعب واندا ميترو بوليتانو، ضمن منافساات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أرقام قياسية مع ليفربول خلال بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح صلاح علي بعد هدف واحد من كسر رقم الأسطورة الإنجليزية ستيفين جيرارد الذي يعتبر أكثر لاعب

سجل أهدافًا مع الريدز في التشامبيونزليج برصبد 21 هدف، بينما سجل المصري محمد صلاح 20 هدف في نفس البطولة مع ليفربول.

كما يعد صلاح أكثر لاعب عربي تسجيلًا للأهداف في بطولة دوري الأبطال، وذلك بعد تسجيله 23 هدف في البطولة هدفين منهم بقميص بازل السويسري وهدف وحيد مع روما، و 20 هدفًا مع

الريدز.

ويأتي صلاح كثالث لاعب إفريقي تسجيلًا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد كلا من الإيفواري ديديه دروجبا الذي يأتي في الصدارة برصيد 44 هدف، و الكاميروني صامويل إيتو الذي سجل 30 هدفًا في نفس البطولة.

ومن المنتظر أن يشارك محمد صلاح أساسيًا في تشكيلة ليفربول أمام أتليتكو مدريد غدً الثلاثاء ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، خصوصًا بعد تصريحات ديجو سيميوني عن خطورة صلاح في الجبهة اليمني للريدز والتهديدات التي يمثلها بها، وعن صرعته في صتاعة الهجمات وتسجيل الأهداف.