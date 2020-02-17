شاهد.. الوحدة الإماراتي يلدغ الشرطة العراقي بهدف في دوري أبطال آسيا

حقق فريق الوحدة الاماراتي فوزا مهما على نظيره فريق الشرطة العراقي بنتيجة هدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الاثنين علي ملعب فرانسو حريري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دورالمجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.
وأحرز هدف التقدم الوحيد للوحدة الإماراتي باول خوسي مبوكو في الدقيقة ٨٨ من زمن اللقاء.
ويستعد فريق الوحدة الإماراتي لمواجهة استقلالطهران الإيراني يوم الاثنين ٢ مارس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، بينما يستضيف أهلى جدة فريق الشرطة العراقي.
بهذه النتيجة يتصدر الوحدة المجموعة برصيد اربعة نقاط، بينما توقف رصيد الشرطة العراقي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
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