شاهد.. الوحدة الإماراتي يلدغ الشرطة العراقي بهدف في دوري أبطال آسيا

حقق فريق الوحدة الاماراتي فوزا مهما على نظيره فريق الشرطة العراقي بنتيجة هدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الاثنين علي ملعب فرانسو حريري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور

المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأحرز هدف التقدم الوحيد للوحدة الإماراتي باول خوسي مبوكو في الدقيقة ٨٨ من زمن اللقاء.

ويستعد فريق الوحدة الإماراتي لمواجهة استقلال

طهران الإيراني يوم الاثنين ٢ مارس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، بينما يستضيف أهلى جدة فريق الشرطة العراقي.

بهذه النتيجة يتصدر الوحدة المجموعة برصيد اربعة نقاط، بينما توقف رصيد الشرطة العراقي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

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