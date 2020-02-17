رسميًا | برشلونة يحصل على “قبلة الحياة” من الاتحاد الإسباني

حصلت إدارة نادي برشلونة على ما كانت تسعى إليه، بعد سماح الاتحاد الإسباني لها، بالتوقيع مع رأس حربة جديدة، خارج نوافذ سوق الانتقالات الرسمية في الكرة الإسبانية.

وقدمت إدارة البلاوجرانا التماسًا إلى الاتحاد الإسباني، من أجل السماح لها بالتوقيع مع مهاجم جديد، متحججة بإصابة الفرنسي “عثمان ديمبلي” وخضوعه لعملية جراحية، سوف تبعده لأكثر من ستة أشهر.

وقبل الاتحاد الإسباني صباح الاثنين التماس البارسا، وأعطاهم الضوء الأخضر من أجل تسجيل مهاجم جديد، ولكن بشرط أن يكون ممارسًا داخل الكرة الإسبانية.

ويستهدف برشلونة مجموعة من رؤوس الحربة داخل الليجا، ويسعى بكل قوته من أجل تعويض الغياب المؤثر للأوروجوياني “لويس سواريز”، الذي من المنتظر ابتعاده حتى نهاية الموسم.

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ومن ضمن الأسماء التي يراقبها برشلونة، مهاجم ريال سوسيداد “ويليان خوسيه”، الذي يقال أن المفاوضات معه تعثرت بسبب مطالب ناديه المادية المبالغ بها.

وهناك تقارير أخرى تتحدث عن اسم مهاجم خيتافي “أنخيل رودريجيز”، والذي لم يمنعه ارتباطه بمفاوضات مع برشلونة، في هز شباك الفريق الكتلوني على ملعب الكامب نو، خلال مباراة السبت الماضي.

يذكر أن هجوم برشلونة يعاني من عقم تهديفي واضح بعد مرور 24 جولة على بداية الموسم، كما يمر دفاعه بالفترة الأسوأ على الإطلاق منذ آخر 17 عامًا في منافسات اللا ليغا.