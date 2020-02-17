عمق نادي الهلال السعودي جراح مضيفه شباب الأهلي دبي بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1، فى المباراة التي جمعتهم اليوم الاثنين 17-2-2020 على “ستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي”، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويدين الزعيم بالفوز اليوم الى مهاجمه “بافيتميبي جوميز” الذي سجل ثنائية، في الدقيقتين 36 و72، قبل ان يفتتح شباب الأهلي دبي اهداف المباراة فى الدقيقة 24 عن طريق اللاعب يوسف جابر.

ورفع الهلال رصيده بذلك إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف باختاكور الأوزبكي، بينما ظل شباب الأهلي دبي بدون رصيد من النقاط بعد أن تلقى الهزيمة الثانية.

وتقدم شباب الأهلي دبي بالهدف الأول على عكس سير المباراة. من رأسية رائعة من المدافع “يوسف جابر” بعد تلقيه عرضية من ركنية فيدريكو كارتابيا (24).

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وفى الدقيقة 37 سجل بافيتمبي جوميز هدف التعادل 1/1 من رأسية نموذجية بعد ارتقاء مثالي داخل منطقة جزاء شباب الأهلي.

وسجل جويز الهدف الثاني له ولفريقه فى الدقيقة 71، بعد ان تلقي كرة عرضية نموذجية عن طريق اللاعب كارييو من الجهة اليمنى على القائم البعيد، وجدت جوميز الذي رفض ترويضها أو تسلمها، وفضل التصويب بلمسة واحدة بالقدم اليسرى في الزاوية اليمنى الضيقة لحارس المرمى الذي صعق بالتصويبة القوية للاعب الفرنسي الجريء.

إليكم أهداف مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا

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