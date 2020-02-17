قديس ريال مدريد يُنافس عدو تيباس على رئاسة الاتحاد الإسباني

تقدم أسطورة ريال مدريد “إيكر كاسياس” بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رغم أنه لا يزال يلعب في الوقت الراهن مع العملاق البرتغالي “بورتو”.
وقال كاسياس الملقب بـ “القديس” عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بأنه أخبر رئيس ناديه الحالي بأمر ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني.
وأشارت إذاعة راديو كوبي الإسباني إلى أن رئيس رابطة الأندية الإسبانية “خافيير تيباس” هو مَن أقنع إيكر كاسياس صاحب الـ 38 عامًا، بفكرة الترشح لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
ونشبت العديد من المشاكل بين خافيير تيباس والرئيس الحالي للاتحاد الإسباني “ويس روبياليس”، كان آخرها حول تغيير نظام كأس السوبر الإسباني من أجل إبرام صفقة مثيرة للجدل مع وزارة الشباب والرياضة السعودية.
وتُوج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني في السعودية، منتصف شهر يناير الماضي، بعد فوزه على فالنسيا وأتلتيكو مدريد.
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