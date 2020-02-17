نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق البريميرليج الى العاصمة الإنجليزية لندن، عندما يستقبل نادي تشيلسي نادي مانشستر يونايتد، فى قمة مباريات اليوم الاثنين 17-2-2020 على ملعب “ستامفورد بريدج” لحساب الأسبوع الـ26، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، بإدارة من الحكم الإنجليزي “أنتوني تايلور”.

ويدخل البلوز مباراة اليوم بقيادة المدرب “فرانك لامبارد” محتلا المركز الرابع فى ترتيب جدول البريميرليج برصيد 41 نقطة، ويسعى إلى تحقيق الفوز من اجل الوصول إلى النقطة الـ44 وتقليص الفارق بينه وبين “ليستر سيتي” صاحب المركز الثالث الذي تعادل امام “ولفرهامبتون“.

يذكر ان تشيلسي لم يحقق الفوز في اخر مبارتين خاضهم الفريق في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل في الجولة الماضية امام “ليستر سيتي” بنتيجة (2-2)، وقبل ذلك كان الفريق قد تعادل مع “ آرسنال” بنفس النتيجة.

على الجانب الآخر يدخل مانشستر يونايتد المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النقطة الـ38، ويتطلع الضيوف بقيادة المدرب “أولي جونار سولشاير” لتحقيق نقاط المباراة الثلاث للقدم في جدول الترتيب وإيقاف البلوز أحد المنافسين المباشرين على بطاقة التأهل إلى دورى الأبطال بالموسم المقبل.

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ويقبع الشياطين الحمر في المركز التاسع برصيد 35 نقطة جمعهم من 25 مباراة وهو رقم سئ جدًا يعكس ما يمر به الفريق خلال الفترة الماضية.

يذكر ان مانشستر يونايتد قد فاز في كلتا الزيارتين السابقتين لملعب ستامفورد بريدج، وقاد ماركوس راشفورد الشياطين للفوز بنتيجة 4-0 على حامل لقب الدوري الأوروبي في اليوم الافتتاحي للموسم الجاري بالبريميرليج، وكرر ذلك مرة أخرى في أكتوبر عندما سجل هدفين خلال الفوز في كأس كاراباو 2-1.

غيابات الفريقين

ويغيب عن فريق تشيلسي اليوم كلا من كريستيان بوليسيتش ولوفتوس شيك بينما تحوم الشكوك حول مشاركة تامى أبراهام للإصابة.

في المقابل يدخل اليوناياتد اللقاء بدون “بول بوجبا”، وراشفورد ومكتومناي للإصابة بينما يستعيد نيمانيا ماتيتش العائد من الإيقاف، ويتطلع المهاجم النيجريي أوديون إيجالو للظهور الأول بعد انتقاله في اليوم الأخير للانتقالات الشتوية من شنجهاي شنهوا الصين.

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