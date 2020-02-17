رياضة | قبل القمة بثلاثة أيام.. كارتيرون يستقرعلى تشكيل الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل القمة بثلاثة أيام.. كارتيرون يستقرعلى تشكيل الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، تثبيت التشكيل الذي لعب به أمام الترجي التونسي في السوبر الإفريقي والدفع بنفس العناصر أمام الأهلى في السوبر المصري.

ودخل المدرب الفرنسي في حيرة من أمره بين مشاركة أحمد سيد زيزو أو دخول المغربى محمد أوناجم بدلا منه.

و يسعى كارتيرون لتحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين فى أرض الملعب، بعد الدفعة القوية التى حصل عليها اللاعبون بحصد اللقب الإفريقى.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك يوم الخميس المقبل فى بطولة السوبر المحلى، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، والمقرر لها السابعة مساء.