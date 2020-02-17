رياضة | استقبال حافل من جماهير الأهلي للفريق بالإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقبال حافل من جماهير الأهلي للفريق بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مطار أبوظبي الدولي تواجد عدد كبير من جماهير النادي الأهلي، انتظارًا لوصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم، الذي يستعد لمواجهة الزمالك بكأس السوبر المصري.

وكانت البعثة قد غادرت من مطار القاهرة الدولي في تمام الثانية ظهر اليوم، متجهة إلى أبو ظبي، ووصلت منذ قليل إلى الإمارات، قبل المواجهة المرتقبة.

وكان في استقبال بعثة الأهلي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق وسمير عدلي المدير الإداري، والذين حرصوا على إنهاء كافة الإجراءات والخروج من المطار والتوجه إلى فندق الإقامة.

Advertisements

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، أعلن عن قائمة الاعبين والتي ضمت كل من:

شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات ضمن منافسات كأس السوبر المصري.