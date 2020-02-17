رياضة | فافر يضع خطة الفوز على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فافر يضع خطة الفوز على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يري السويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند الألماني أن الدفاع سيكون مفتاح مباراة فريقه وضيفه باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال فافر في مؤتمر صحافي عشية القمة المرتقبة على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند، إن سان جرمان "فريق خطير جدا في استعادة الكرة. عندما تخسر الكرة ينطلقون بسرعة كبيرة جدا نحو الهجوم".

وأضاف "مفتاح الفوز سيكون الطريقة التي سندافع بها. من المهم جدا أن نكون أقوياء جدا في انتزاع الكرة وبعد ذلك في الاستحواذ عليها وخصوصا الحفاظ على هدوئنا".

وبخصوص نجم الضيوف الدولي البرازيلي نيمار، قال فافر "لن أذكر جميع لاعبي باريس سان جرمان الذين يملكون مؤهلات كبيرة، ولكن نيمار لاعب جيد جدا جدا، والأمر ذاته بالنسبة لـ(كيليان) مبابي، (الأرجنتيني أنخل) دي ماريا وآخرين، بإمكاننا سرد عشرة اسماء على الأقل...".

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وأكد فافر غياب لاعب وسطه الدولي يوليان براندت عن مباراة الغد لعدم تعافيه من اصابة بالتواء في الكاحل، وكال المديح لمهاجمه الواعد الدولي النروجي إرلينغ هالاند (19 عاما).

وقال "لقد جاء في كانون الثاني/يناير الماضي، وانسجم بسرعة كبيرة جدا. لقد أظهر موهبته وقوته وطلبه الكرة في العمق بسرعة كبيرة. يريد دائما المضي قدما، سواء خلال المباريات أو التدريبات، لديه عقلية رائعة".

وتابع "في التدريبات، يتذمر كثيرا عندما يهدر فرصة ما! يريد العمل دائما لديه هامش كبير للتطور خصوصا وان عمره 19 عاما. سجل العديد من الأهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا (8 أهداف)، يجب أن يواصل ذلك معنا وسيفعل ذلك".

يذكر ان هالاند سجل تسعة أهداف في ست مباريات مع دورتموند منذ انتقاله الى صفوفه مقابل 20 مليون يورو في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من سالزبروغ النمسوي الذي سجل له 28 هدفا في 22 مباراة بينها ثمانية أهداف في دور المجموعات للمسابقة القارية.

ويحتل هالاند يحتل المركز الثاني على لائحة الهدافين في دوري الأبطال بفارق هدفين خلف مهاجم بايرن ميونيخ الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي.