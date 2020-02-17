رياضة | أبو جبل يحرس عرين الزمالك في السوبر

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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على بقاء محمد أبو جبل في مركز حراسة المرمى خلال مباراة الأهلي يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر المصري.



ورفض كارتيرون فكرة إجراء التدوير في مركز حراسة المرمى والإبقاء على أبو جبل والاستفادة من الدفعة المعنوية له وتألقه في الفترة الماضية مع الفريق.



وحرس أبو جبل عرين الزمالك في مباراة الترجي التونسي الماضية والتي انتهت لمصلحة الفريق الأبيض بنتيجة 3-1 في السوبر الافريقي.



وظهر أبو جبل بمستوى مميز مع الزمالك في الفترة الماضية ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير والمشاركة على حساب كل من محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش.