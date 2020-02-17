رياضة | الهلال السعودي يقلب الطاولة على شباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يقلب الطاولة على شباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حول الهلال السعودي تأخره ليحقق الفوز خارج ملعبه على شباب الأهلي دبي الإماراتي 2-1 يوم الاثنين على ستاد راشد في دبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020.

وتقدم شباب الأهلي عبر هدف يوسف جابر في الدقيقة 24، قبل أن يرد الهلال بهدفين عن طريق المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز (36 و72).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً فوز باختاكور الأوزبكي على ضيفه شهر خودرو الإيراني 3-0 على ستاد باختاكور في طشقند.

وتصدر باختاكور ترتيب المجموعة برصيد 6 من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الهلال، في حين بقي رصيد شباب الأهلي وشهر خودرو خالياً من النقاط.

غلف الحذر الربع ساعة الأولى من عمر اللقاء وكان أبرز ما فيه افتقاد الهلال لنجمه عبدالله عطيف الذي خرج بداعي الإصابة مبكراً وحل بدلاً عنه محمد كنو (16).

وكسر المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز الصمت عندما تسلم كرة عرضية زاحفة من زميله سيباستيان جيوفينكو لكنه كرته مرت سهلة إلى أحضان حارس شباب الأهلي دبي ماجد ناصر (23).

لكن شباب الأهلي كان المبادر بالتسجيل عندما نفذ الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا ركلة ركنية متقنة على رأس يوسف جابر الذي ارتقى فوق الجميع وعكس الكرة في الشباك هدفاً أولاً للفريق الإماراتي (24).

وكاد سالم الدوسري أن يأتي بهدف التعادل بعد أن تسلم كرة داخل منطقة الجزاء وسددها في منتصف المرمى لكن ماجد ناصر كان لها بالمرصاد (28)، وعاد ناصر وأنقذ فريقه من جديد بعد أن أبعد تسديدة جيوفنكو التي جاءت من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة (35).

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ومارس جيوفنكو هواياته بإزعاج الدفاع الإماراتي وعكس كرة عرضية على رأس زمليه غوميز الذي أسكنها بدوره في الشباك هدف التعادل للهلال في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

بدأ شباب الأهلي دبي مهاجماً في الشوط الأول وحاول كارتابيا مباغتة حارس الهلال عبدالله المعيوف لكن تسديدته مرت بسلام خارج الخشبات الثلاث (55)، وبطريقة مماثلة جاء رد الهلال عن طريق جيوفينكو (60).

ثم دانت الأفضلية للهلال الذي بسط سيطرته على مجريات اللعب في وسط الملعب وترجم ذلك بهدف التقدم الثاني عندما عكس أندريه كاريللو كرة على قدم غوميز الذي سددها قوية ملأت شباك الحارس ماجد ناصر (72).

كما أكد جيوفنكو نجوميته في المباراة وقاد هجمات الهلال التي توالت وكانت تسديدته أن تصيب مرمى شباب الأهلي لكنها جاءت فوق العارضة بقليل (74).

تحرر شباب الأهلي من مناطقه بحثاً عن هدف التعادل لكن حارس الهلال عبدالله المعيوف أنقذ فريقه من هدف محقق عندما تصدى لانفراد حارب عبدالله الذي انطلق سريعاً وتجاوز الدفاع لكنه لم يحسن التعامل مع الموقف (84).

واستمرت النتيجة على حالها حتى جاءت صافرة النهاية بفوز ثان مستحق للهلال وخسارة جديدة لفريق شباب الأهلي.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 3 آذار/ مارس، حيث يلتقي شباب الأهلي مع شهر خودرو في دبي، فيما يواجه الهلال نظيره باختاكور في الرياض.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الهلال على شهر خودرو 2-0 وباختاكور على شباب الأهلي دبي 2-1.

ويشار إلى أن أول فريقين من كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.