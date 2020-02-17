رياضة | بعثة الأهلي تصل الإمارات استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تصل الإمارات استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة خالد الدرندلي إلى مطار أبو ظبي الإماراتي قادمة من القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك مساء الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر.

وكانت البعثة قد غادرت من مطار القاهرة الدولي في تمام الثانية ظهر اليوم، متجهة إلى أبو ظبي، واختار رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قائمة للاعبين ضمت كلا من:

شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ.