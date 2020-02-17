رياضة | لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة تقرر قبول إلتماس بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة تقرر قبول إلتماس بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارات جديدة تحص الإيقافات الأخيرة، التى أصدرتها اللجنة ضد فريق بيراميدز.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق قبول الإلتماس المقدم من نادي بيراميدز والاكتفاء بإيقاف مباراتين لكل من صدرت بحقهم عقوبات وتأييد ما عدا ذلك من قرارات.

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وكانت اللجنة قد قررت إيقاف كل من خماسي بيراميدز عمر جابر وعلى جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسي بجانب المدير التنفيذي للنادي ممدوح عيد.

كما قررت اللجنة قبول التماس نادي الاتحاد السكندري والاكتفاء بإيقاف محمد إبراهيم مدرب الفريق 3 مباريات وتأييد ما عدا ذلك من قرارات.

فيما قررت اللجنة إيقاف كل من هيثم إبراهيم عطية مدرب فريق كوكاكولا وأيمن عبد القادر مدير الكرة 4 مباريات.