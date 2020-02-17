رياضة | الحرية يوقف انتصارات الهلال والبرج يعود من مطروح بثلاث نقاط ثمينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرية يوقف انتصارات الهلال والبرج يعود من مطروح بثلاث نقاط ثمينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق مركز شباب برج العرب مفاجأة كبري بالفوز علي فريق مطروح بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بمطروح عصر اليوم في إطار مباريات الجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح ليرفع برج العرب رصيدة للنقطة ال15 بينما توقف رصيد مطروح عند النقطة ال20.

وعلي ملعب برج العرب تمكن الحرية من عرقلة مسيرة الهلال بالفوز علية بهدفين نظيفين ليرفع الحرية رصيده للنقطة 20 ويتوقف رصيد الهلال عند النقطة 24 ويستمر في الصدارة مؤقتا لحين إكتمال مباريات الجولة الأربعاء.

حيث يواجه مركز شباب الحمام صاحب المركز السابع برصيد 13نقطة فريق الجزيرة صاحب المركز الثاني برصيد 23 نقطة ويسعي الجزيرة للفوز لمواصلة المنافسة علي الصدارة، بينما يسعي مركز شباب الحمام للفوز للهروب من شبح الهبوط.

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ويستضيف فريق المصري السلوم صاحب المركز الثالث برصيد 21 نقطة فريق شباب الضبعة صاحب المركز الخامس 17نقطة ويسعي الفريقين للفوز حيث يسعي المصري لمواصلة المنافسة علي الصعود، بينما يسعي شباب الضبعة للفوز للدخول في منطقة الأمان.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب

1- الهلال 24نقطة

2- الجزيرة 23 نقطة

3- المصري السلوم 21 نقطة

4- مطروح 20نقطة

5- الحرية 20نقطة

6- شباب الضبعة 17نقطة

7- برج العرب 15نقطة

8- مركز شباب الحمام 13نقطة

9- الشرطة 6 نقاط