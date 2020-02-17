رياضة | الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعقد جلسة خاصة مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر

وجاءت الجلسة برغبة من السويسري فايلر، حتى يتطلع منه على نقاط القوة والضعف في صفوف الزمالك، قبل مواجهة الفريقين بالسوبر المصري.

وحاول فايلر الاستفادة من خلال تواجد اللاعب مع القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم الماضي، لمعرفة كل كبيرة وصغيرة داخل الأروقة المغلقة من أجل وضع خطة الانتصار.

وغادرت بعثة الفريق برئاسة خالد الدرندلي عضو مجلس الإدارة، ظهر اليوم متوجهة للإمارات على أن تصل في الثامنة والنصف مساء اليوم.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات ضمن منافسات كأس السوبر المصري.