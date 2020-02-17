رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين 17 / 2 / 2020، أبرزها مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، ومباراة شباب الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ16"

أنطلقت مباريات اليوم في كأس مصر بمواجهة طلائع الجيش ضد مصر المقاصة، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"

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تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ24"

ميلان ضد تورينو، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا "الجولة الثانية"

أنطلقت مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا بمباراة شباب الأهلي ضد الهلال، في تمام 3:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهة الشرطة ضد الوحدة، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

أهلي جدة ضد الإستقلال، تقام المباراة في تمام 5:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:35 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.