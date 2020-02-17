رياضة | فيجو يحسم مصير زيدان في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيجو يحسم مصير زيدان في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث لويس فيجو المدير لاعب فريق ريال مدريد وبرشلونة السابق عن موقف الفرنسي زين الدين زيدان في البقاء بمنصبه مع الملكي بالموسم المقبل.

وقال فيجو في تصريحاته اليوم: لا أحد أفضل من زيدان في قيادة الفريق بغض النظر عن اللحظات المعقدة التي واجهها، هذه كرة القدم حيث لا يمكنك الفوز دائمًا، ما يجب عليك فعله هو الثقة بأنك قادرٌ على تحقيق شيء.

وعن المرشح الأكبر لحصد دوري الأبطال قال: أرى ليفربول قويًّا جدًّا ولكن سباق الأبطال لا يعتمد على ما أنت عليه الآن، فهو لا يهتم بما تقدّمه طوال الموسم، وكلاهما (ريال مدريد وبرشلونة) مفضّلان لتحقيق هذه البطولة حيث كل شيء ممكن.