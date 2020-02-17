رياضة | تليفونات بنى سويف يتعادل مع البنك الأهلي بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بنى سويف يتعادل مع البنك الأهلي بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق تليفونات بني سويف على ملعبه مع فريق البنك الأهلي، بهدف لكل منهما، خلال المواجهة المثيرة التي أقيمت اليوم الإثنين، بختام الجولة الـ 15 للمجموعة الأولى، من دوري القسم الثاني.

خاض تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته المباراة بتشكيل مكون من : مصطفى حسن ومحمود مبارك ومحمد عبد الرازق ومحمود عبده واحمد فتحي ونانا كوامي وأحمد النحاس ومروان رمضان وأحمد حست سامبا وفي خط صلاح فتحي ومحمد كارم.

فيما بدأ البنك الأهلى بقيادة مديره الفنى عيد مرازيق المباراة بتشكيل مكون من : مصطفى عبد الستار وأمير مدحت ونادر السيد والسيد منير وأحمد محمد عبده وماجد عادل ومحمد لعبه وحسام الصانع، وأحمد عبد السيد ومحمد مصطفى وعمرو عزت.

تليفونات بنى سويف نجح فى إحراز هدف التقدم عن طريق محمود مبارك بالدقيقة 36 للشوط الأول، عقب نجاحه فى تسديد ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء نتيجة لمس مدافع البنك للكرة بيده .

وتعادل اسلام صلاح " سولارى " لصالح البنك الأهلى بالدقيقة 22 بالشوط الثانى عقب نجاحه فى استلام الكرة ومراوغاة مدافع البنك وتسديد الكرة بالشباك اليمنى للبنك .

ومنع القائم هدفين محققين إحداهما للتيفونات بالشوط الاول والبنك بالشوط الثانى .

واجرى التليفونات تغييرات بنزول كلا من محمد أبو العلا وأحمد أبو رضا وأحمد شحاته بدلا من أحمد حسن سامبا ومحمد كارم وصلاح فتحى .

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فيما أجرى البنك تغييرات بنزول محمد حامد واسلام صلاح سولارى ومحمود عبد المجيد بدلا من أحمد عبد السيد ومحمد مصطفى ومحمد أحمد لعبه.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من أمين عمر وعاونه الثنائى محمد فريح وأحمد عبد الله وحكم رابع، نادر جمعه ، وحمدى سعد مراقب لجنة الحكام وشوقى الجبالى مراقب لجنة المسابقات .

وحصل نانا كوامى لاعب التليفونات وأبو العينين شحاته المدير الفنى للتليفونات على الكارت الاصفر .

بذلك التعادل ارتفع رصيد البنك الأهلى للنقطة 32 بالمركز الاول، فيما ارتفع رصيد تليفونات بنى سويف للنقطة 22 بالمركز الخامس .

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 32 نقطة

2- بنى سويف 31 نقطة

3- الألومنيوم 29 نقطة

4- شبان قنا 29 نقطة

5- تليفونات بني سويف 22 نقطة

6- البترول 21 نقطة

7- سوهاج 19 نقطة

8- الإعلاميين 18 نقطة

9- المنيا 16 نقطة

10- الفيوم 14 نقطة

11- ديروط 8 نقاط

12- طهطا 7 نقاط