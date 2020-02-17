رياضة | حمادة مرزوق لـ"الخليج 365 الرياضي": سنقاتل حتى النفس الأخير من أجل الصعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمادة مرزوق لـ"الخليج 365 الرياضي": سنقاتل حتى النفس الأخير من أجل الصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمادة مرزوق نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي للفريق الأول لنادي مياه البحيرة، على ثقته في قدرات لاعبيه، في تحقيق الفوز خلال المواجهات القادمة ضمن منافسات دوري القسم الثالث في ظل امتلاك الفريق مجموعة مميزة جدا من اللاعبين تجمع بين عنصر الخبرة والشباب في ذات الوقت.

وأشار مرزوق أنه برغم صعوبة المنافسة واحتلال فريق سبورتنج قمة المجموعة الحادية عشر بفارق 5 نقاط عن مياه البحيرة صاحب المركز الثاني إلا أن كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد والعطاء والأخلاص داخل المستطيل الأخضر، وسنتمسك بالأمل حتي اللحظات الأخيرة وسنلعب جميع الجولات المقبلة حتي نهاية الدوري وهدفنا هو تحقيق الفوز والوصول إلي قمة المجموعة الحادية عشر وحجز بطاقة الصعود إلي دورة الترقي.

وأضاف مرزوق لـ"الخليج 365 الرياضي": أن جميع اللاعبون حاليا وصلوا لمرحلة عالية من التركيز نفسيا وبدنيا من خلال التدريبات لخوض المواجهات ونظرهم لن يبتعد عن هدفهم الرئيسي وهو الصعود للدوري الممتاز ب".

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وأردف المدير الفني أن فريقه وصل إلى مرحلة عالية من التناغم والتفاهم من خلال المران اليومي ولا حاليا يشغلنا غير المواجهات القادمة وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط وحجز بطاقة التأهل والصعود لدورة الترقي مبكرا.

واختتم مرزوق تصريحاته قائلا: "مجلس إدارة مياه البحيرة يدعم الفريق ماديا في حدود الإمكانيات المتاحة ومعنويا بالوقوف معاهم وأكد علي أن اللاعبين سيكونوا على قدر المسئولية لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز ب" والعودة بنادي مياه البحيرة إلي مكانته الطبيعية من جديد.

يذكر أن فريق مياه البحيرة يحتل المركز الثاني برصيد 41 نقطة وبفارق 5نقاط عن سبورتنج صاحب الصدارة برصيد 46 نقطة.