رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة شباب الأهلي ضد الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة شباب الأهلي ضد الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين 17 / 2 / 2020، أبرزها مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، ومباراة شباب الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ16"

طلائع الجيش ضد مصر المقاصة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

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جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ24"

ميلان ضد تورينو، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا "الجولة الثانية"

شباب الأهلي ضد الهلال، تقام المباراة في تمام 3:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الشرطة ضد الوحدة، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

أهلي جدة ضد الإستقلال، تقام المباراة في تمام 5:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:35 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.