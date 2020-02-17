الامارات | "الأسد الفرنسي" يعقد موقف شباب الأهلي في "أبطال آسيا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأسد الفرنسي" يعقد موقف شباب الأهلي في "أبطال آسيا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى شباب الأهلي خسارته الثانية في دوري أبطال آسيا، بعد هزيمته أمام الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف، على استاد راشد في دبي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، ليتعقد موقف "فرسان دبي" بعدما استمر رصيده من دون نقاط، بينما تصدر باختاكور الأوزبكي المجموعة برصيد ست نقاط بعد فوزه على شاهر خودرو بثلاثة أهداف دون رد، بينما رفع الهلال رصيده إلى ست نقاط أيضاً ولكن فارق الأهداف في مصلحة الفريق الأوزبكي.

وقدم شباب الأهلي مباراة قوية، ولكن لم يستفد من تقدمه بالهدف الأول عن طريق يوسف جابر، بينما أسهم تألق الفرنسي غوميز الذي أحرز هدفين في منح حامل اللقب فوزه الثاني في دور المجموعات.