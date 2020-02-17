شكرا لقرائتكم خبر عن ديل بييرو: محمد صلاح ملك ليفربول الجديد وليس مصر فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أسطورة الكرة الإيطالية ونادي يوفنتوس الأسبق، أليساندرو ديل بييرو، بالمستوى الذي وصل إليه محمد صلاح في الفترة الأخيرة مع ليفربول بعد انتقاله من روما في صيف 2017.

ونجح محمد صلاح في كتابة اسمه في تاريخ ليفربول في 3 سنوات فقط، حيث استطاع تسجيل 89 هدفًا في 137 مباراة مع الفريق الإنجليزي.

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وتحدث ديل بييرو عن محمد صلاح خلال تواجده في حفل توزيع جوائز لوريوس الرياضية في دبي، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «صلاح هو بالفعل ملك جديد لنادي ليفربول وليس فقط لمصر».

وأضاف: «عندما كان في روما، أتذكر عدد المرات التي كان فيها أمام المرمى ثم يفشل في تسجيل هدف بشباك المنافسين».

وتابع: «ثم فجأة، قام بتحسين ذلك في ليفربول، وسجل أكثر من 30 هدفًا في الموسم».

وواصل تصريحاته: «عندما يكون لديك لاعب بهذه العقلية ويريد تحسين نفسه، فهذا أفضل شيء بالنسبة للفريق».