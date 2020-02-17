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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوري أبطال آسيا: جوميز يمنح الهلال ثلاث نقاط ثمنية على حساب شباب الأهلي دبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
تمكّن النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز من قيادة الهلال السعودي إلى تحقيق الفوز على حساب شباب الأهلي دبي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
وبعد تقدم الفريق الإماراتي بهدف سجله اللاعب يوسف جابر في الدقيقة 24، إستطاع غوميس أن يسجل هدفين في الدقيقة 36 والدقيقة 72، مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.
ورفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في المجموعة، نفس عدد نقاط نادي باختاكور الأوزبكي، الذي فاز على شاهر خودرو الإيراني بثلاثية نظيفة.
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