شكرا لقرائتكم اللجنة المنظمة للسوبر المصري تعد جماهير الاهلى والزمالك بهدايا ثمينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري بالإمارات بين الاهلى والزمالك، عن هدايا ثمينة لجماهير القطبين على هامش القمة المنتظرة في ملعب "محمد بن زايد".

قال رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري ومدير إدارة الفاعليات بمجلس أبوظبي الرياضي في تصريحات لقناة "أبوظبي"الرياضية،: ":"رصدنا ثلاث سيارات من طراز نيسان، و100 هتاف نقال وجهاز لوحي (أي باد)، وهذا أقل شيء يقدمه مجلس أبوظبي للجماهير المصرية".

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة السوبر المصري التي تحمل رقم 17، ويقام بين الأهلى والزمالك يوم الخميس المقبل بملعب محمد بن زايد بأبو ظبى، حيث إن الأهلى بطل الدورى والزمالك بطل الكأس.

أكد المنتج السنيمائى مدحت العدل، المعروف بانتمائه لنادى الزمالك ، أن هناك أحد المحبين لأحد الأندية العربية قام بشراء تذاكر مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى، المقرر إقامتها الخميس المقبل بالإمارات.

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وكتب مدحت العدل، عبر صفحته على تويتر، أنه حضر السوبر المصرى من قبل عندما فاز به الزمالك وكانت جماهير الزمالك تملأ عين الشمس وقتها، وأنهم ليسوا بحاجة لمن يدفعهم للحضور، لأنهم ببساطة لا يجدون التذاكر التى بيعت بالفعل، مؤكدا أن المباراة خارج المستطيل الأخضر.

ووصلت بعثة فريق الزمالك إلى مطار أبو ظبى، وسط حشد جماهيرى، من أجل خوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، وحرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة على إنهاء كافة إجراءات استقبال الفريق.

وخاض الزمالك مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الأفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على استاد الغرافة القطرى، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، السفر إلى الإمارات قبل المباراة بوقت كافٍ للدخول فى معسكر مغلق لمنح اللاعبين المزيد من الراحة والتركيز فى المباراة المقبلة، وإبعادهم عن أجواء الفرحة التى عاشها الفريق عقب التتويج بالسوبر الأفريقى.

وشارك محمود جنش حارس الزمالك، لأول مرة، فى حراسة مرمى الفريق فى تلك الودية جولدى التى شهدت تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين الذين لم يشاركوا فى مباراة السوبر الأفريقى الأخيرة أمام الترجى التونسى والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتوج باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أول أمس، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى.