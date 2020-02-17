شكرا لقرائتكم بعثة الأهلي تصل إلى مطار أبو ظبي استعدادًا لخوض السوبر أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وصلت إلى مطار أبو ظبي الدولي قبل قليل، استعدادًا لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك. شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي - رامي ربيعة - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - محمد هاني - أيمن أشرف - علي معلول - حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جيرالدو - جونيور أجايي - رمضان صبحي - محمود عبدالمنعم (كهربا) - وليد سليمان - مروان محسن - أليو بادجي - محمود وحيد - أحمد الشيخ.

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