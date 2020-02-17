شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يعيد البرازيلي كاريلي إلى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد جدة، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع فابيو كاريلي، وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وسيتولى المدرب البرازيلي مسؤولية الفريق، بعدما أقال الاتحاد في الأسبوع الماضي الهولندي تين كات من منصبه بسبب سوء النتائج.

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ونشر الحساب الرسمي لفريق الاتحاد عبر "تويتر" صورة للمدرب، معلقا عليها: كاريلي مدربا لكتيبة النمور.

ويعود صاحب الـ "46 عاما" إلى السعودية، بعدما أشرف على تدريب الوحدة في بداية الموسم الماضي، إذ أشرف على الوحدة في الفترة من 23 مايو الماضي إلى 7 ديسمبر 2018.

وبدأ كاريلي مشواره التدريبي في مطلع 2017 مع كورينثيانز البرازيلي، ثم انتقل إلى الوحدة، قبل أن يعود مجددا إلى كورينثيانز ليقوده حتى نوفمبر الماضي.