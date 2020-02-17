شكرا لقرائتكم الوحدة الإماراتي يخطف الفوز من الشرطة العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجح نادي الوحدة الإماراتي في تحقيق الفوز خارج ملعبه على الشرطة العراقي 1-0 يوم الاثنين على استاد فرانسوا الحريري في أربيل، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2020.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 88 عندما خطف الوحدة هدف الفوز الثمين بواسطة بول خوسيه مبوكو.

وانفرد الوحدة مؤقتاً في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل نقطة لكل من الأهلي والاستقلال والشرطة.

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وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الاثنين 2 مارس، حيث يلتقي الأهلي مع الشرطة في جدة، والوحدة مع الاستقلال في أبوظبي.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل الشرطة مع الاستقلال 1-1 في أربيل، والوحدة مع الأهلي 1-1 في أبوظبي.

ويشار إلى أن أول فريقين من كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.