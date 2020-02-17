شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يصدر بيانا بمقاطعة مدحت شلبى وتقديم شكوى للقناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة نادى إنبى بيانًا رسميًا لإعلان رفض النادى من تناول برنامج الإعلامى مدحت شلبى وضيوفه، ما يخص اسم النادى بشكل غير لائق – وفقا للبيان - وأكد مجلس إدارة نادى إنبى حرصه منذ صعود الفريق إلى الدورى الممتاز على وجود علاقات متميزة مع كافة الأطراف، خاصة ما يتعلق بمنظومة الإعلام الرياضى.

وتابع مجلس إدارة إنبى في البيان الرسمي: "لسنا بصدد إظهار لبيان ما أضافه نادى إنبى للكرة المصرية سواء على مستوى الفريق أو قطاع الناشئين ونعلم جيدا بأننا لسنا ناديا جماهيريا إلا أننا متأكدون من متابعة جماهير الكرة المصرية لكل ما يقدمه النادى من مردود فنى فى إطار من الود والاحترام والمكانة الخاصة التي نسعى دائما للحفاظ عليها".

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ومن جانبه قال زكريا السيد، رئيس نادى إنبى: "بناءً على ما ترتب وحدث قرر مجلس إدارة النادى مقاطعة كل ما يقدمه الإعلامى مدحت شلبى فى برنامجه أو فى أى برامج أخرى، إضافة إلى رفع شكوى لإدارة القناة للتحقيق فيما تم إذاعته فى البرنامج وتقديم الاعتذار الرسمى إلى نادى إنبى".

وتابع رئيس نادى إنبى إن مجلس إدارة النادى البترولى يرفض ما جاء جُملة وتفصيلاً فى البرنامج من جانب الإعلامى مدحت شلبى وضيوفه بشأن مكانة النادى البترولى، خاصة أن النادى يسعى بشكل دائم أن يمد المنتخبات الوطنية المختلفة باللاعبين أصحاب المواهب، ويثقل خبراتهم ويعمل بشكل دائم نحو الحفاظ على مكانته.

وجاء بيان إنبى بعد الانتقادات والتحدث بتهكم فى برنامج الإعلامى مدحت شلبى عن النادى البترولى من قبله إلى جانب ضيوفه خلال الحديث عن صلاح محسن مهاجم الفريق السابق والأهلى المعار حاليا من القلعة الحمراء إلى سموحة، لذا أصدر إنبى بيانا الذى أعلن فيه عن الاستياء الشديد من تلك الواقعة مؤكدين الرفض الشديد الحديث عن النادى البترولى بهذا الشكل.