شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى وجهازه يتابعون مباراة الطلائع والمقاصة فى بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أعضاء الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، المدير الفني، على مشاهدة مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة باستاد بتروسبورت، فى إطار رغبتهم لمراقبة جميع الأندية لاختيار أفضل العناصر للمعسكر المقبل استعدادا لمواجهة منتخب توجو خلال أجندة مارس المقبل فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وتواجد البدرى بصحبه أحمد أيوب وسيد معوض فى استاد بتروسبورت لمشاهدة اللقاء.

يذكر أن المدير الفنى وباقى أعضاء الجهاز يواظبون على حضور ومشاهدة أغلب المباريات من أجل توسيع قاعدة الحصر والمتابعة الجيدة لكل اللاعبين فى جميع الأندية.

واعتذر حسام البدرى عن عدم السفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها يوم الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد.

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وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلى والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، بكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعاون سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

ووضع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين قبل مباراة السوبر أمام الزمالك المقرر لها الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبى، وذلك بالتنسيق مع توماس بينكيل مدرب الأحمال بالفريق، وتضمن البرنامج وحدات تدريبية محددة للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات بمعسكر الفريق فى الإمارات، بهدف تجهيزهم على النحو الأفضل بدنيا وفنيا قبل لقاء الزمالك على كأس السوبر المصرى.

على صعيد متصل، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى الإمارات، وتم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه، بينما يسافر كل من معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض ومحمد شوقى مدربى الفريق للمشاركة فى ودية قدامى الأهلى والزمالك يوم الأربعاء على هامش مباراة السوبر المصرى، وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.