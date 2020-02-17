شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. موهيرى يتقدم لطلائع الجيش بالهدف الأول على مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الأفريقي كيفين موهيرى، مهاجم طلائع الجيش، في التقدم لفريقه بالهدف الأول على مصر المقاصة، فى المباراة المقامة بينهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر.

وأعلن النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، المقرر انطلاقها وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن.

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خط الوسط: مصطفى شبيطة وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم.

الهجوم: شميلس بيكلي وعبدالله مجدي وأودو موسيس.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد مرشوح ومحمد رمضان وصلاح عاشور وصلاح أمين.

وطالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الأهلى بثلاثية دون رد في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري العام، فيما يسعى النيجيري إيمانويل أمونيكى المدير الفني للمقاصة لتسجيل انتصاره الأول مع الفريق بعد أن قاد الفريق الفيومى للتعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في أول مباراة يظهر بها في الدوري المصرى.

ويستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه عمار حمدى الوافد الجديد من الأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية فى مواجهة مصر المقاصة بكأس مصر، بعد غيابه عن مباراة الأهلى بسبب وجود بند فى عقده يمنع مشاركته أمام المارد الأحمر، فيما يفقد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل مدافع الفريق فى مباراة المقاصة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلى، فيما تأكد غياب الثنائي عمرو مرعي وميدو جابر لاعبا مصر المقاصة عن مباراة اليوم بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.