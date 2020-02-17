شكرا لقرائتكم خبر عن فوز السويس وتعادل سيراميكا وسقوط الترسانة فى الجولة الـ15 للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات الجولة الـ15 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى عن استمرار سيراميكا كليوباترا في سلسلة نتائجه السلبية بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام الزرقا متذيل المجموعة ليرفع رصيده إلى 30 نقطة وما زال في المركز الأول للمجموعة.

كما شهدت الجولة كبرى المفاجآت بفوز جمهورية شبين خارج ملعبه على الترسانة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس ويبتعد قليلا عن المراكز المتاخرة بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير للمجموعة وأصبح يحتاج لمعجزة من أجل الإستمرار بالمسابقة ، كما استعاد منتخب السويس عافيته محققًا فوزًا غاليًا على النجوم بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 23 نقطة ويرتقى للمركز الثالث بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز الخامس

في الوقت الذى تعادل فيه القناة مع الداخلية سلبيًا ليرتفع رصيد الأول إلى 20 نقطة ، بينما ارتفع رصيد الداخلية إلى 25 نقطة في المركز الثانى للمسابقة ، كما حقق المريخ فوزًا ثمينًا خاجر ملعبه على كوكاكولا بهدف مقابل لا شىء ليرتفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر بينما توقف رصيد كوكاكولا عند 17 نقطة في المركز التاسع.

وفى إطار مباريات المجموعة الأولى تعادل البنك الأهلى مع تليفونات بنى سويف إيجابيًا بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد بنى سويف ليرتفع رصيد البنك الأهلى إلى 32 نقطة في المركز الأول للمجموعة، بينما ارتفع رصيد التليفونات إلى 22 في المركز الخامس.