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مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر

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الإثنين 17 فبراير 2020

يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة 26 من الممتاز، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، والتي ستبدأ في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة "الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة".

وستُنقل مباراة تشيلسي ومان يونايتد عبر قناة "بي إن سبورتس HD2"، ويتولي التعليق عليها المصري علي محمد علي، وسيقودها تحكيميا الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

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وتعد مواجهة اليوم، مهمة للغاية لفريقي البلوز والشياطين الحُمر، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الانتصار من أجل هدف واحد وهو اللعب في الموسم المقبل.

ويملك فريق تشيلسي 41 نقطة، جمعها من الانتصار في 12 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات وخسر 8 لقاءات أخرى، محتلا المركز الرابع.

فريق مانشستر يونايتد مواجهة الليلة، وهو في المركز التاسع، برصيد 35 نقطة، بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في 8 مواجهات والخسارة في مثلها.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

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