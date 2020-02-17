الامارات | بالفيديو: إصابة مروعة للاعب الهلال عبدالله عطيف

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: إصابة مروعة للاعب الهلال عبدالله عطيف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى الهلال ضربة موجعة خلال مباراته أمام شباب الأهلي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، بعدما خرج لاعب الوسط عبدالله عطيف مبكراً بداعي الإصابة.
وشهدت الدقيقة 13 تعرض عطيف لإصابة مروعة، بعد تدخل قوي من عبدالله النقبي الذي حصل على إنذار، بينما غادر عطيف الملعب، ونزل بدلاً منه محمد كنو.
ويلتقي شباب الأهلي مع الهلال ضمن مباريات المجموعة الثانية التي شهدت فوز باختاكور الأوزبكي على شاهر خودرو الإيراني 3-0.
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