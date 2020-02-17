الامارات | العنبري: هدف الشارقة التأهل للدور المقبل بدوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: هدف الشارقة التأهل للدور المقبل بدوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري مباراة فريقه غدا الثلاثاء أمام بيروزي الإيراني ضمن الجولة الثانية لدوري المجموعات في دوري أبطال آسيا للأندية في كرة القدم بالمهمة، مؤكدا أن هدف الشارقة هو الصعود إلى الدور المقبل بدوري المجموعات في دوري أبطال آسيا للأندية، مشددا على أنهم سيعملون بكل قوة لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن فريقه سيلعب المباراة بأسلوب متوازن، مشيرا إلى أنه ورغم أن الشارقة سيخوض هذه المباراة على ملعبه الا أنه سيلعب بحذر أمام الفريق المنافس.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الإثنين بمقر نادي الشارقة "استعدادات الشارقة جيدة للمباراة وأتمنى تقديم مباراة أفضل من المباراة السابقة أمام التعاون السعودية وثقتنا كبيرة في لاعبي الفريق في تحقيق الهدف المطلوب والخروج بنتيجة إيجابية خصوصا أن لدينا أكثر من لاعب يتمتع بإمكانات جيدة".

وأشار العنبري إلى أنه يأمل في أن يكون جميع لاعبي الشارقة في كامل الجاهزية للمباراة. لافتا إلى أنه يسعى أيضا للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في تحقيق نتيجة إيجابية.