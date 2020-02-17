شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تخوض رحلة البحث عن تذاكر «السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية صوب ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، حيث تقام يوم الخميس المقبل، مباراة القمة ‏بين الأهلي والزمالك على كأس السوبر المصري، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحظى المباراة بأهمية كبرى من جماهير الفريقين بشكل خاص والجماهير العربية بشكل عام، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي حرصت على القيام بتغطيات خاصة للقاء.

وقام مجلس أبوظبي الرياضي، وهي الجهة المنظمة للبطولة، بطرح تذاكر المباراة للجماهير عبر الموقع الرسمي للمجلس يوم 23 يناير، قبل اللقاء المقرر إقامته 20 فبراير الجاري، وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:

فئة كبار الزوار 500 درهم.. حوالي 2140 جنيه مصري

فئة أولى ممتاز 350 درهم.. حوالي 1500 جنيه مصري

فئة أولى 200 درهم.. حوالي 850 جنيه مصري

فئة ثانية 150 درهم.. 640 حوالي جنيه مصري

فئة ثالثة 75 درهم.. حوالي 320 جنيه مصري

فئة رابعة 50 درهم.. حوالي 210 جنيه مصري

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وترددت في الساعات الأخيرة أنباء تفيد بأن جماهير الزمالك تجد صعوبة في الحصول على تذاكر المباراة، وتصدر تريند «#تذاكر_الزمالك_فين_يا_الامارات» قائمة الأكثر انتشارا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأرجع عددا من جماهير الزمالك عدة أسباب في عدة تغريدات أن الجمهور في الإمارات يجد معاناة للحصول على تذاكر الزمالك في مباراة السوبر المصرى، وأن بعض رجال الأعمال في النادى الأهلى قامت بشراء أغلب التذاكر المخصصة لجمهور الاهلى، وتم توزيعها على العاملين في الشركات.

وطالب بعض الجماهير تدخل مجلس إدارة نادى الزمالك لحل مشكلة اختفاء تذاكر الزمالك في مباراة السوبر المصرى، خاصة بعدما اعلنت رابطة نادى الزمالك في الإمارات، أن الإقبال على شراء التذاكر ضعيف بسبب غلاء أسعارها، كما ترددت بعض الأنباء عن قيام جماهير الأهلي بشراء تذاكر من المخصصة لجماهير الزمالك على غرار ما حدث في مباراتي السوبر بين الفريقين عامي 2015 بملعب هزاع بن زايد، و2017 بنفس الملعب محمد بن زايد.

وقررت «المصري اليوم»، خوض تجربة الحصول على تذكرة للمباراة وتبين أنه توجد طريقتين للحصول على تذكرة وحضور اللقاء من ملعب محمد بن زايد:

الطريقة الأولى، حجز التذاكر بنظام الـ«أون لاين» من خلال موقع مجلس أبوظبي الرياضي، والذي بزيارته تبين نفاذ التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي بالكامل في جميع الفئات، فيما تبقى عدد قليل من تذاكر جماهير الزمالك في فئات الثانية والاولى والأولى ممتاز، ويمكن الحصول على تذكرة بشكل فوري في الفئات المتاحة باتباع الخطوات المطلوبة لتسجيل معلومات عن المشجع وطريقة دفع الثمن المطلوب.

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تذاكر السوبر المصري

تذاكر السوبر المصري

أما الطريقة الثانية للحصول على تذاكر السوبر المصري، هي اللجوء لشركات السياحة التي قامت بشراء التذاكر وتقدمها للجماهير في صورة عرض شامل تذاكر الطيران والإقامة والتأشيرة وحضور المباراة، كما طرحت برامج تحفيزية لترغيب الراغبين في السفر لحضور الكرنفال المصري، وحضور أجواء جماهيرية مع الجالية المصرية هناك، حيث من المقرر أن يحضر المباراة أكثر من 37 ألف مشجع.

وتصل أسعار البرامج المطروحة من شركات السياحة لحضور المباراة إلى 13000 جنيه لمستوى الإقامة الـ5 نجوم، و12000 جنيه لمستوى الإقامة الـ4 نجوم.

وبالاتصال بشركات السياحة تبين استحالة الحجز حاليًا لضرورة الحجز قبل المباراة بخمسة أيام على الأقل للحصول على تأشيرة الدخول لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «توتير»: «تواصلت مع المسئولين في مجلس أبوظبي الرياضي بخصوص تعطل حجز تذاكر مباراة السوبر واخبروني أن هناك تذاكر مطروحه للبيع وليس هناك أي مشكله في الحجز».