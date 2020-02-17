شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل الإمارات استعدادًا لمواجهة الزمالك بالسوبر المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وبصحبة خالد مرتجي ومهند مجدي ومحمد سراج وجوهر نبيل، أعضاء مجلس الإدارة، إلى مطار أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لخوض مباراة السوبر المصري أمام نظيره الزمالك، في اللقاء المقرر له الخميس المقبل 20 فبراير.
كان في استقبال البعثة سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري، حيث حرص الثنائي على السفر أمس، قبل بعثة الفريق، للترتيب لاستقبال البعثة وحجز فندق الإقامة ومعاينة ملعب التدريب.
وقرر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إقامة تدريبات استشفائية للاعبين في فندق إقامة الفريق اليوم الإثنين، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وحدد السويسري برنامج بدني واستشفائي للاعبين في الجيم الخاص بفندق إقامة اللاعبين مساء اليوم، لتفادي إجهاد السفر ومنح الفريق الراحة اللازمة قبل خوض التدريبات بشكل طبيعي غدا الثلاثاء.
وطلب محمود الخطيب، رئيس النادي، من الدرندلي وفايلر، بفرض التركيز الشديد على اللاعبين ومنع تواجد الجماهير بفندق إقامة البعثة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر في السابعة مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.
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