شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يقرر خوض لاعبي الأهلي تدريبات استشفائية اليوم بفندق الإقامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إقامة تدريبات استشفائية للاعبين في فندق إقامة الفريق اليوم الإثنين، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

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وحدد السويسري برنامج بدني واستشفائي للاعبين في الجيم الخاص بفندق إقامة اللاعبين مساء اليوم، لتفادي إجهاد السفر ومنح الفريق الراحة اللازمة قبل خوض التدريبات بشكل طبيعي غدا الثلاثاء.

وغادرت عصر اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى الإمارات؛ استعدادا لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر في السابعة مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.