شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «سترلينج» يكشف موقفه بعد عقوبة الإيقاف الأوروبي لمانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أندي وارد، وكيل اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج، موقف اللاعب من الرحيل عن فريقه مانشستر سيتي عقب العقوبات التي وقعت على النادي من قبل الاتحاد الأوروبي «يويفا» بالحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين.
وكانت تقارير قد أشارت إلى نية نادي ريـال مدريد الإسباني التحرك للتعاقد مع اللاعب مستغلًا العقوبة التي وقعت على النادي.
وقال «وارد»، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية: «رحيم يركز فقط على مانشستر سيتي ولن يتم تشتيته بأي أحاديث عن الانتقال إلى أي ناد في هذه اللحظة».
وأعلن مانشستر سيتي نيته الاستئناف ضد العقوبة الموقعة عليه أمام المحكمة الرياضية الدولية، إذ يشعر بالثقة تجاه رفع العقوبة، حسب الصحيفة البريطانية.
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