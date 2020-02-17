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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يروي قصة نجاحه ويقدم نصائحه للشباب في ندوة بمجلس أبوظبي الرياضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استضاف مجلس أبوظبي الرياضي قائد المنتخب المصري السابق وعميد لاعبي العالم أحمد حسن خلال ندوة أعدها تحت عنوان «الطريق إلى النجاح»، اليوم الاثنين.
وتحدث «حسن» خلال الندوة إلى الشباب عن رحلته وبداياته مشددًا على ضرورة احترام القدوة وموضحًا طريق النجاح الرياضي.
وعبر نجم الفراعنة والأهلي والزمالك السابق عن امتنانه لاستضافته بمجلس أبوظبي الرياضي قائلًا: «كل الشكر والامتنان لمجلس أبوظبي الرياضي والسيد عارف العواني، الأمين العام، على حفاوة الاستقبال وحسن التقدير والاحترام لندوة اليوم في أبوظبي».
وأضاف: «خالص محبتي لكل الحاضرين ودائمًا وأبدًا أتشرف بالتواجد في مثل هذه المناسبات الرائعة».
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