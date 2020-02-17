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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا اليوم 17/ 2/ 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
يستضيف فريق الأهلي السعودي نظيره استقلال طهران الإيراني، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
ويحل استقلال طهران ضيفًا ثقيلًا على الأهلي، في المباراة المثيرة التي تقام على ملعب «جابر الأحمد الدولي».
ويقع استقلال طهران برفقة الأهلي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتي تضم أيضًا فريقي الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي.
ويسعى كل من الأهلي واستقلال طهران لتحقيق نتيجة إيجابية، والسعي خلف النقاط الثلاث، بعد الفشل في الفوز في الجولة الأولى.
ويحتل استقلال طهران صدارة المجموعة بنقطة وحيدة، بعدما تعادل مع الشرطة العراقي في الجولة الماضية بهدف لمثله.
وبنفس النتيجة أيضًا تعادل أهلي جدة مع نظيره الوحدة الإماراتي، ليحتل المركز الثاني، والثالث يأتي الشرطة، والوحدة في المركز الرابع.
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الاهلي السعودي و استقلال الساعة 5.30 علي قناة 1
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