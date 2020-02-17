بث مباشر   مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا اليوم 17/ 2/ 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

يستضيف فريق الأهلي السعودي نظيره استقلال طهران الإيراني، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.



ويحل استقلال طهران ضيفًا ثقيلًا على الأهلي، في المباراة المثيرة التي تقام على ملعب «جابر الأحمد الدولي».

ويقع استقلال طهران برفقة الأهلي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتي تضم أيضًا فريقي الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي.

Advertisements

ويسعى كل من الأهلي واستقلال طهران لتحقيق نتيجة إيجابية، والسعي خلف النقاط الثلاث، بعد الفشل في الفوز في الجولة الأولى.

ويحتل استقلال طهران صدارة المجموعة بنقطة وحيدة، بعدما تعادل مع الشرطة العراقي في الجولة الماضية بهدف لمثله.

وبنفس النتيجة أيضًا تعادل أهلي جدة مع نظيره الوحدة الإماراتي، ليحتل المركز الثاني، والثالث يأتي الشرطة، والوحدة في المركز الرابع.

تعرف على تفاصيل وموعد مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا، وملعب اللقاء والقناة الناقلة. موعد مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا تنطلق مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا، في تمام الـ 17:30 توقيت القاهرة، 18:30 توقيت مكة المكرمة، 15:30 توقيت جرينتش. ملعب مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا تقام مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا، على ملعب «جابر الأحمد الدولي». القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا تنقل مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا، عبر قناة الـ beIN Sports 1 HD. معلق مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا يقوم بالتعليق على مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا، المعلق الرياضي «رؤوف خليف».

الاهلي السعودي و استقلال الساعة 5.30 علي قناة 1