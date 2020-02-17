مفاجآت في قائمة ليفربول لمواجهة أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

قام يورجن كلوب صباح اليوم بإعلان قائمة الفريق التي ستتجه لمدريد وذلك لمواجهة أتلتيكو مدريد في إفتتاح مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف اتلتيكو مدريد حامل اللقب ليفربول في مواجهة صعبة تجمع بينهم غدًا الثلاثاء علي ملعب "واندا ميتروبوليتانو” وذلك في تمام الساعة ١٠ مساء بتوقيت القاهرة. وضمت القائمة ٢١ لاعبًا علي رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، والدولي السنغالي ساديو ماني، بالإضافة لعودة الكاميروني جويل ماتيب من الإصابة.

وجاءت قائمة ليفربول على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون – أدريان – كيلير. خط الدفاع: فان دايك – لوفرين – جوميز – ماتيب – روبريتسون – أرنولد. خط الوسط: فابينيو – فينالدوم – ميلنر – نابي كيتا – هيندرسون – تشامبرلين – مينامينو – لالانا. خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – فيرمينو – أوريجي