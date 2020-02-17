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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوري أبطال آسيا: باختاكور يتخطى شاهر خودرو الإيراني بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
تمكّن فريق باختاكور الأوزبكي من تحقيق الفوز على ضيفه شاهر خودرو الإيراني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وتقدم باختاكور في الدقيقة 56 عن طريق إيجور سيرجيف، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني للفريق الأوزبكي في الدقيقة 59. وفي الدقيقة 87 سجل شيرزود أزاموف الهدف الثالث لباختاكور.
ورفع باختاكور رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي والهلال السعودي، التي تقام في وقت لاحق من هذا اليوم.
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