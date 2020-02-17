دوري أبطال آسيا: باختاكور يتخطى شاهر خودرو الإيراني بثلاثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

تمكّن فريق ​باختاكور الأوزبكي​ من تحقيق الفوز على ضيفه شاهر خودرو الإيراني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من ​دوري أبطال آسيا لكرة القدم​.



وتقدم باختاكور في الدقيقة 56 عن طريق إيجور سيرجيف، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني للفريق الأوزبكي في الدقيقة 59. وفي الدقيقة 87 سجل شيرزود أزاموف الهدف الثالث لباختاكور.

ورفع باختاكور رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي والهلال السعودي، التي تقام في وقت لاحق من هذا اليوم.