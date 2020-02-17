أهلي جدّة السعودي يعلن عن فسخ عقد مدربه غروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

أعلن نادي ​أهلي جدة السعودي​ لكرة القدم عن فسخ تعاقده مع السويسري ​كريستيان غروس​ بعد أن تم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد.



ونشر النادي بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم تعيين مازن بهكلي المدرب المساعد كمديرا فنيا، وسيبدأ مهمته مع الفريق الأول في مباراة استقلال طهران الإيراني ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

ووجه النادي الشكر للمدرب غروس على الفترة التي قضاها مدربًا للفريق متنمي له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة.