- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أهلي جدّة السعودي يعلن عن فسخ عقد مدربه غروس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
أعلن نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم عن فسخ تعاقده مع السويسري كريستيان غروس بعد أن تم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد.
ونشر النادي بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم تعيين مازن بهكلي المدرب المساعد كمديرا فنيا، وسيبدأ مهمته مع الفريق الأول في مباراة استقلال طهران الإيراني ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.
ووجه النادي الشكر للمدرب غروس على الفترة التي قضاها مدربًا للفريق متنمي له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أهلي جدّة السعودي يعلن عن فسخ عقد مدربه غروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.