رسمياً: كاسياس يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الاسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

أعلن أسطورة الكرة الإسبانية ايكر ​كاسياس​ حارس مرمى ريال مدريد السابق، عن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني، حين يعلنون عن إقامة الانتخابات خلال عام 2020.



وتحدث كاسياس عن قراره لصحيفة "El Espanol":" نعم، سأترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني، عندما يحين وقت الانتخابات الرسمي".

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واضاف:" خلال ترشحي لهذا المنصب، سأعمل على وضع اتحادنا في قمة الاتحادات القارية بكرة القدم".

وتابع:" سنعمل بأقصى درجات الاحترام خلال فترة الترشح، لأن هناك 23 ألف ناخب ينتظروننا في انتخابات نزيهة وشريفة".

وأتم: "شكرًا لكم جميعًا، دعمكم يشجعني في تلك المغامرة الجديدة".

ويترأس الاتحاد الإسباني لكرة القدم حالياً، لويس روبياليس منذ ايار 2018 قبل كأس العالم التي أقيمت في روسيا.