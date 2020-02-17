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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً: كاسياس يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
أعلن أسطورة الكرة الإسبانية ايكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق، عن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني، حين يعلنون عن إقامة الانتخابات خلال عام 2020.
وتحدث كاسياس عن قراره لصحيفة "El Espanol":" نعم، سأترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني، عندما يحين وقت الانتخابات الرسمي".
واضاف:" خلال ترشحي لهذا المنصب، سأعمل على وضع اتحادنا في قمة الاتحادات القارية بكرة القدم".
وتابع:" سنعمل بأقصى درجات الاحترام خلال فترة الترشح، لأن هناك 23 ألف ناخب ينتظروننا في انتخابات نزيهة وشريفة".
وأتم: "شكرًا لكم جميعًا، دعمكم يشجعني في تلك المغامرة الجديدة".
ويترأس الاتحاد الإسباني لكرة القدم حالياً، لويس روبياليس منذ ايار 2018 قبل كأس العالم التي أقيمت في روسيا.
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