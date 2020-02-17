شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط تكتفى بإيقاف سداسى بيراميدز مباراتين وتؤيد الغرامات المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، قبول الإلتماس المقدم من نادي بيراميدز إف سي والاكتفاء بإيقاف مباراتين لكل من صدرت بحقهم عقوبات وتأييد ما عدا ذلك من قرارات. وكانت لجنة الانضباط والأخلاق أعلنت عقوباتها بشأن أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى التى انتهت بفوز الأحمر 2-1، وتضمنت: إيقاف أحمد محمد أيمن منصور لاعب نادي بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه. إيقاف رجب عبد الحليم بكار لاعب نادي بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه. إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه. Advertisements منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أف سي من المشاركة في أنشطة تتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه. إيقاف إسلام عيسي لاعب بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه. إيقاف اللاعب عمر جابر لاعب بيراميدز أف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه. تغريم النادي الأهلي مائة ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير المباراة بقيام الجماهير بسب لاعبي بيراميدز واللاعب علي جبر. كما قررت اللجنة قبول التماس نادي الاتحاد السكندري والاكتفاء بإيقاف محمد إبراهيم مدرب الفريق 3 مباريات وتأييد ما عدا ذلك من قرارات. فيما قررت اللجنة إيقاف كل من هيثم إبراهيم عطية مدرب فريق كوكاكولا وأيمن عبد القادر مدير الكرة 4 مباريات.

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