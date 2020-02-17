شكرا لقرائتكم حسام البدرى وجهاز المنتخب يتابعون مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام البدرى المدير الفني على مشاهدة مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة بإستاد بتروسبورت في إطار رغبتهم لمراقبة جميع الأندية لاختيار أفضل العناصر للمعسكر المقبل استعدادا لمواجهة منتخب توجو خلال أجندة مارس المقبل في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وتواجد البدرى بصحبه أحمد أيوب وسيد معوض في استاد بتروسبورت لمشاهدة اللقاء. Advertisements يذكر أن المدير الفني وباقي أعضاء الجهاز يواظبون على حضور ومشاهدة أغلب المباريات من أجل توسيع قاعدة الحصر والمتابعة الجيدة لكل اللاعبين فى جميع الأندية.

3759e567-86b6-4cbe-8bce-c519179776e3

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدرى وجهاز المنتخب يتابعون مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.