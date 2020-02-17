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موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك فى السوبر المصري بالإمارات

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك فى السوبر المصري

 

ينتظر عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك على لقب السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات، حيث من المتوقع أن تشهد هذه المباراة ندية كبيرة بين الفريقين في ظل رغبة كل طرف لتأكيد تفوقه خلال المرحلة الحالية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك


 

تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك على لقب السوبر المصري يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير 2020 فى تمام الساعة االسابعة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

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الزمالك ضد الأهلي


 

ويخوض الزمالك مباراته ضد الأهلي بمعنويات معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

السوبر الافريقي


 

 أحرز أهداف الزمالك ضد الترجي يوسف إبراهيم أوباما فى الدقيقة 2 ، وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك.

 

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موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك فى السوبر المصري

 

ويسعى الزمالك إلى الثأر من الأهلي بعد الخسارة في آخر سوبر محلي جمع بين الفريقين والتي أقيمت في شهر سبتمبر الماضي وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

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موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك فى السوبر المصري

كان الصربي ميتشو هو المدير الفني للزمالك في مباراة السوبر المصري، قبل أن يتولى الفرنسي باتريس كارتيرون المهمة خلفاً له بسبب سوء النتائج وقتها.

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موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك فى السوبر المصري

 

ويخطط كارتيرون إلى حصد ثان ألقابه مع الزمالك، ولكن هذه المرة أمام الأهلي ناديه السابق، حيث كان المدرب الفرنسي له تجربة سابقة في تولي تدريب القلعة الحمراء قبل الرحيل عنه بعد الخسارة أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسخته قبل الماضية.

الأهلي ضد الزمالك
 

في المقابل، يخوض الأهلي مباراته ضد الزمالك بعد مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية بثلاثية نظيفة في مرمى الفريق البورسعيدي في المواجهة التي جمعت بينهما على ستاد المكس بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك فى السوبر المصري

 

أحرز أهداف الأهلي الثلاثة على معلول عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة بالشوط الأول، وأضاف جونيور أجايي الهدف الثاني في الدقيقة 83 ، ثم سجل كهربا الهدف الثالث في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع.

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الاهلي والزمالك
 

ويعد فوز الأهلي علي المصري هو الـ15 تواليا في الدوري ليقترب السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر خطوة جديدة من رقم البرتغالي مانويل جوزيه، المدرب التاريخي للفريق بأطول سلسلة انتصارات متتالية في مسابقة الدوري بـ17 انتصارا في موسم 2004-2005.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك فى السوبر المصري

 

ويأمل فايلر تكرار الفوز بالسوبر المصري على حساب الزمالك مرة أخرى، حيث كان المدرب السويسري هو المسؤول عن تدريب المارد الأحمر في آخر نسخة جمعت بين الفريقين.

 

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